Tesla-Aktie: Schmeißt Elon Musk hin?!

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ohne Elon Musk? Unvorstellbar! Foolishe Investoren wissen natürlich, dass der Erfolg des US-amerikanischen Elektroautoherstellers mit dem Einsatz des Visionärs eng verbunden ist. Manchmal ist das auch eine leidvolle Erfahrung. Aber im Kern eine erfolgreiche Co-Existenz, wenn wir auf die Kurshistorie der Anteilsscheine des Elektroautoherstellers blicken.

Trotzdem gibt es zumindest die Spekulation, dass die Tesla-Aktie bald ohne Elon Musk auskommen könnte. Für mich besitzt sie wenig Substanz. Aber sie kommt, erneut, von niemand anderem als dem CEO selbst. Riskieren wir einen Blick auf eine aktuelle Aussage, die natürlich Foolishen Kontext verdient.

Tesla-Aktie: Bald ohne Elon Musk?!

Genauer gesagt twitterte Elon Musk, der CEO der Tesla-Aktie, wieder einmal. Inhalt der Nachricht: Er denke darüber nach, seine Jobs hinzuwerfen und Vollzeit-Influencer zu werden. Und direkt ploppt das mediale Echo auf, dass der Visionär sich von seinen Führungsämtern distanzieren könnte. Der Tweet ist schließlich in der Welt.

Natürlich weiß ich auch nicht, ob Elon Musk sein Zepter hinter der Tesla-Aktie nicht für ein Krypto-Zepter oder vielleicht das eine oder andere Deo oder eine Mode-Linie als Influencer eintauschen möchte. Aber bedeutend wahrscheinlicher ist für mich, dass wir diesen Post in die Kategorie „Witze-Ecke“ einordnen können. Das liegt auch daran, dass der CEO zuletzt noch erklärt hatte, für mehrere Jahre als Top-Funktionär dem US-Elektroautopionier dienen zu wollen. Wobei der Funktionär in Teilen auch für das Ändern seiner Meinung bekannt ist.

Aber mal im Ernst: Elon Musk als Influencer? Auch im Hinblick auf seine Marktmission scheint eine solche berufliche Neuorientierung dann doch ein wenig fragwürdig. Trotzdem zeigt sich, dass die Tesla-Aktie offenbar auf die Ankündigung und nur leise Gerüchte reagiert. Das ist wiederum das Merkmal, das wir heute herausstellen wollen.

Abhängigkeit weiterhin gegeben

Die Tesla-Aktie und Elon Musk besitzen noch immer eine gewisse Abhängigkeit. Das, was der Visionär via Kurznachrichtendienste von sich gibt, wird konsequent eingepreist. Selten gibt es eine derartige Abhängigkeit von den plakativen, nicht einem unternehmenszugehörigen Äußerungen des Top-Managements. Und auch darauf sollten sich Foolishe Investoren weiterhin einstellen.

Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass der Visionär nicht so schnell seinen Job wechselt und zu einem Vollzeit-Influencer wird. Ein wenig Witz sollten wir ihm auch zugestehen. Wobei der Spaß natürlich aufhört, wenn es um den Aktienkurs geht, der auf solche Äußerungen augenscheinlich immer weiter reagiert. So wie auch in der Vergangenheit.

Der Artikel Tesla-Aktie: Schmeißt Elon Musk hin?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

