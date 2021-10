Tesla-Aktie: Schlägt vor, wieder Zahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Elektrofahrzeughersteller Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat angedeutet, dass er in Zukunft wieder Transaktionen mit Kryptowährungen wie Bitcoin (CRYPTO: BTC) durchführen könnte.

Tesla sagte in einem vierteljährlichen Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde im September, dass das Unternehmen in Zukunft möglicherweise wieder Transaktionen in Kryptowährungen für seine Produkte und Dienstleistungen durchführen wird.

"Wir glauben an das langfristige Potenzial von digitalen Vermögenswerten sowohl als Investition als



