Tesla Aktie: Saarland bewirbt sich um Fabrik-Standort!

Vor etwa einer Woche twitterte Tesla-Chef Elon Musk, dass er sich eine Batteriefabrik in Deutschland vorstellen könne. Besonders gut geeignet wäre laut dem Milliardär ein Standort an der deutsch-französischen Grenze in der Näher der Benelux-Länder. Eine Reaktion auf den Tweet ließ nicht lange auf sich warten. Wie die FAZ am Montag berichtete, hat sich das Saarland prompt als Standort für eine ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Robert Sasse.