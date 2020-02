Tesla Aktie: Rodungen gehen weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Donnerstag begann Tesla damit, in Grünheide im großen Stil Bäume zu fällen, um Platz für den Bau einer Gigafactory zu machen. Schon bis Ende Februar soll das Gelände frei von Flora werden. Zuletzt gab es gleich zwei Eilanträge von Naturschützern aus Brandenburg und Bayern, welche das Abholzen von Bäumen noch verhindern wollten. Das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) erteile diesen Gesuchen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung