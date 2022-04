Tesla-Aktie: Roadster-Reservierung in den Vereinigten Staaten wieder eröffnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) nimmt wieder Reservierungen für seinen Elektro-Sportwagen Roadster in China an, nachdem er im vergangenen Jahr die Vorbestellungen pausiert hatte, wie auf der Website des Elektrofahrzeugherstellers zu lesen war. Roadster-Reservierung wieder eröffnet Kunden in China können einen Roadster vorbestellen, indem sie eine rückzahlbare Anzahlung von 52.120 Dollar leisten. Tesla hat am Dienstag die Roadster-Reservierung in den Vereinigten Staaten wieder eröffnet, mit… Hier weiterlesen