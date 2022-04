Tesla-Aktie: Riesige Rückrufaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der von Elon Musk geführte Elektrofahrzeughersteller Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ruft insgesamt 127.785 importierte Model 3-Fahrzeuge in China zurück, so die Marktaufsicht des Landes, wie mehrfach berichtet wurde.

Die Fahrzeuge' hinteren Motorinverter-Leistungshalbleiterkomponenten mit Produktionsdaten zwischen dem 11. Januar 2019 und dem 25. Januar 2022 können laut CnEVPost geringfügige Fertigungsunterschiede aufweisen. Dies kann dazu führen, dass der hintere Wechselrichter nicht richtig funktioniert, nachdem das Fahrzeug ...



zur Originalmeldung