Tesla-Aktie: Die Reise geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auch am Dienstag haben sich die Notierungen von Tesla stark gezeigt. In Deutschland sowie an anderen Börsen in Europa sind die Kurse zunächst etwas schwächer geworden. Unter dem Strich jedoch hat die Aktie weiterhin alle Chancen, angesichts einer sehr positiven Kursdynamik weiter nach oben zu wandern.

Denn mit der Eröffnung des Handels in den USA wurde ein weiterer Aufschlag von mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.