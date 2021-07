Tesla-Aktie: Reicht ein solides, profitables Q2, um ein KUV von 13,2 zu rechtfertigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

An der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) dürften sich weiterhin die Geister scheiden. Viele Investoren sehen in dem US-amerikanischen Elektroautobauer und deren Anteilsscheinen eine klare, hoch bewertete Wachstumsfalle. Als am teuersten bewerteter Autobauer ist diese Perspektive häufig nicht schwer nachzuvollziehen.

Andere Investoren sehen in der Tesla-Aktie jedoch eine Chance, noch über sich hinauszuwachsen. Beispielsweise weil die Vision des US-Konzerns eben nicht bei Elektroautos hängen bleibt, sondern auch andere Bereiche umfasst. Zudem könnte diese Aktie alleine eine derzeit möglicherweise führende Revolution im Mobilitätstrend anstoßen.

Wie auch immer: Jetzt ist der Zeitpunkt, die aktuelle, fundamentale Situation der Tesla-Aktie erneut zu überprüfen. Der US-amerikanische Autobauer hat nämlich frische Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Ein idealer Anlass, um einmal in die Bücher zu blicken.

Tesla-Aktie: Das Q2 im Blick!

Wie wir jetzt jedenfalls mit Blick auf die Tesla-Aktie und das zweite Quartal festhalten können, hat es einige, starke Zahlen gegeben. So kletterten die Umsätze beispielsweise um 98 % auf 11,95 Mrd. US-Dollar. Erneut ein starkes Wachstum, wobei inzwischen zweistellige Milliardenumsätze je Quartal umgesetzt worden sind. Interessant, interessant.

Das, was Foolishe Investoren bei der Tesla-Aktie jedoch sehen wollen, sind Ergebnisse. Auch hier ist der US-Autobauer gewiss keine Enttäuschung mehr. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 1,14 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 1,61 Mrd. US-Dollar auf Non-GAAP-Basis schreibt der US-Konzern eindeutig schwarze Zahlen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag sogar bei fast 2,5 Mrd. US-Dollar, was eine möglicherweise interessante längerfristige Marge offenbart.

Zudem ist die Tesla-Aktie nicht nur mit einem Ergebnis je Aktie von 1,02 US-Dollar beziehungsweise 1,41 US-Dollar profitable. Nein, sondern auch der freie Cashflow ist mit 619 Mio. US-Dollar positiv. Ein insgesamt solides Quartalszahlenwerk, das wir an dieser Stelle sehen.

Ist die Bewertung das Wachstum wert?

Die Foolishe Frage ist natürlich weiterhin, ob die fundamentale Bewertung das Wachstum der Tesla-Aktie wert ist. Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 633,5 Mrd. US-Dollar und den jetzt ausgewiesenen Quartalsumsätzen läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis jedenfalls bei ca. 13,2. Ohne Zweifel ist das alles andere als preiswert. Wobei es noch Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich gibt. Tatsächlich hat sich der Quartalsumsatz fast verdoppelt.

Es dürfte mittel- bis langfristig jedoch schwieriger sein, ein solches Wachstum aufrechtzuhalten. Zumal der US-Autobauer bereits einen Absatz von über 200.000 Einheiten im Quartal besitzt. Aber, wer weiß: Vielleicht können Elon Musk und sein Autobauer auch in Zukunft immer weiter überraschen. In der Vergangenheit wäre es zumindest konsequent ein Fehler gewesen, nicht auf die Aktie zu setzen. Zumindest mit Blick auf die Performance dieser überaus dynamischen Wachstumsaktie.

