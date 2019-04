Tesla Aktie: Im Rausch der Tiefe

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Skeptiker dürften sich bestätigt fühlen: Tesla – das ist eine ganze Menge Budenzauber mit einem Egozentriker an der Spitze. Wenn es um solide Geschäftszahlen geht, bleibt davon nicht viel übrig. Diesmal ist es die viel zu niedrige Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge, die Teslas Wertpapiere in die Knie zwingt. Das berichtete das Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstag.

Beteuerungen und Bestätigungen nützen nichts

Die Meldung vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.