Tesla-Aktie: Raumschiff-Testflug geplant!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), das sich im Besitz von Elon Musk befindet, plant einen Testflug für die massive Starship-Rakete von Texas aus in den nächsten zwei Monaten, berichtete Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf den Präsidenten des Unternehmens Gwynne Shotwell. SpaceX wartet auf die Genehmigung SpaceX wartet derzeit auf die Genehmigung der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) für den Start des Starship-Flugs. Die… Hier weiterlesen