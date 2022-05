Tesla-Aktie: Den Rabatt nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Tesla-Aktie hat gestern 7,5% an Wert verloren und ist deutlich unter die Kursmarke von 900 Euro gerutscht (Schlusskurs: 825,00 Euro). Damit hat die Aktie des Elektroautobauers in der Sechs-Monats-Betrachtung rund 21% verloren, während auf Jahressicht aber noch ein deutlicher Kursgewinn von 51% auf der Tesla-Kurstafel steht. In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit...