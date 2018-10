Tesla Aktie: Profitabel! Die Börse freut sich…

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Und sie bewegt sich doch: die Tesla-Aktie – und zwar nach oben! Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat am Mittwoch nach Börsenschluss einen Quartalsbericht vorgelegt, in dem das Unternehmen einen Nettogewinn von 312 Millionen US-Dollar auswies. Das wurde an der Wallstreet gleich mit einem steigenden Kurswert belohnt, wie die FAZ am Donnerstag berichtete: Nachbörslich sei die Akte zeitweise bei mehr als 320 Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.