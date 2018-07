Tesla Aktie: Produktionsziel erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Erst vor wenigen Tagen zweifelten Insider daran, dass Tesla sein Ziel von 5.000 Model 3 pro Woche erreichen könnte. Am Montag aber ließ Konzernchef Elon Musk per interner E-Mail verlauten, dass das Ziel erreicht sei. Tesla setzt darauf, mit den Kompaktautos seinen Weg aus der Nische hin zu einem waschechten Autounternehmen zu finden. Musk selbst übernachtete laut Medienberichten in der Fabrik, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.