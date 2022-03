Tesla-Aktie: Produktion von Giga Shanghai erneut ausgesetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) plant, die Produktion bei Giga Shanghai angesichts der sich verschärfenden COVID-19-Beschränkungen zum zweiten Mal in diesem Monat zu stoppen, berichtete Bloomberg News am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Tesla wird die Produktion in der Fabrik in Shanghai ab Montag für mindestens einen Tag aussetzen. Shanghai sperrt die Hälfte der Stadt ab, um eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung