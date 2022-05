Tesla-Aktie: Produktion soll erhöht werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) will ab dem 16. Mai zwei Schichten in seinem Werk in Shanghai fahren, Reuters berichtet. Die zusätzliche Schicht würde es dem Hersteller von Elektrofahrzeugen ermöglichen, die Produktion wieder auf das Niveau vor der Schließung zu bringen. Tesla strebt an, täglich 2.600 Elektroautos in der Fabrik in Shanghai zu produzieren Kürzlich bestätigte Tesla Pläne zum Bau einer zweiten Produktionsstätte… Hier weiterlesen