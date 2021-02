Tesla Aktie: Produktion aufgrund von Teilemangel vorübergehend eingestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

(NASDAQ:TSLA) hat laut CEO Elon Musk die Produktion in seinem Werk in Fremont, Kalifornien, aufgrund von Teilemangel vorübergehend eingestellt.Am Donnerstag bestätigte Musk den Produktionsstopp auf Twitter, ging aber nicht auf konkrete Details zu den Gründen für die Unterbrechung ein. Fremont für zwei Tage heruntergefahren (Teilemangel) & gestern wieder hochgefahren – Elon Musk (@elonmusk) 25. Februar 2021 Letzten Monat hat Chief Financial ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!