Tesla-Aktie: Produktion in China fortgesetzt!

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) hat am Freitag die Produktion in Giga Shanghai nach einer zweitägigen Unterbrechung wieder aufgenommen, berichtet Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der von Elon Musk geführte Elektrofahrzeughersteller hatte die Produktion in der Fabrik gestoppt, da China Beschränkungen auferlegt hatte, um einen COVID-19-Ausbruch zu lindern. Dem Bericht zufolge sind viele Arbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt,



