Tesla-Aktie: Preiserhöhung für das Modell Y!

Tesla, Inc.'s (NASDAQ:TSLA) Modell Y SUVs sind in Kanada teurer geworden Tesla hat die Preise seiner beiden Model Y-Varianten – Long Range und Performance – auf seiner kanadischen Website mit C$83,990 bzw. C$90,390 angegeben. Das bedeutet eine Preiserhöhung um jeweils 1.000 C$. Der Preis für die Einstiegsvariante LR lag Ende letzten Jahres bei 69.990 C$, und eine Reihe von Preiserhöhungen,… Hier weiterlesen