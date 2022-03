Tesla-Aktie: Preiserhöhung aufgrund des Inflationsdrucks!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

SpaceX erhöht die Preise für alles, vom Raketenstart bis zu den Starlink-Satelliten, angesichts des erhöhten Inflationsdrucks.

Einem CNBC-Bericht zufolge, der sich auf eine interne SpaceX-E-Mail beruft, hat das Raumfahrtunternehmen am Dienstag Mitteilungen an Inhaber von Starlink-Depots verschickt, in denen die Preiserhöhungen detailliert beschrieben werden. „Der einzige Zweck dieser Anpassungen ist es, mit der steigenden Inflation Schritt zu halten",



