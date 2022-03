Tesla-Aktie: Preisanstieg für Model Y in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat am Donnerstag die Preise für sein Einstiegsmodell Model Y in China angehoben, berichtete CneVpost am Donnerstag unter Berufung auf die Website des Unternehmens.

Tesla mit Sitz in Austin, Texas, hat den Preis für das Model Y mit Hinterradantrieb um 2.373 Dollar auf 50.704 Dollar erhöht. Dies ist bereits die dritte Preiserhöhung von Tesla in der vergangenen Woche.



