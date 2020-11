Tesla Aktie: PreMarket Prep Stock Of The Day!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien gehen nicht immer direkt nach oben oder unten. Unabhängig davon, ob man sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, gibt es Phasen der Konsolidierung, bevor ein Katalysator das Thema aus der Konsolidierungszone herausführt. Genau dieses Szenario trifft auf Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), bei der es sich um die Premarket Prep Stock Of The Day handelt.

Große Rallye im Jahr 2020

Nach einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung