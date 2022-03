Tesla-Aktie: Plötzlicher Stopp!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

WASHINGTON (dpa-AFX) – Tesla Inc. (TSLA) hat Berichten zufolge beschlossen, die Produktion in seiner Gigafactory 3 in Shanghai am Mittwoch und Donnerstag einzustellen.

Laut Reuters hat das Unternehmen keinen Grund für die Pause angegeben, Experten glauben, dass es mit dem jüngsten Ausbruch von Rinderpest in dem Land zusammenhängt.

Die Fabrik bleibt 24 Stunden geöffnet und produziert Tesla Model 3 Limousinen und Model Y



