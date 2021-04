Tesla Aktie: Optionshändler sind deshalb unentschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) war am Dienstag größtenteils flach und handelte direkt auf einem Unterstützungs- und Widerstandsniveau bei $718. Die Tesla-Aktie hat sich nach einem 15%-Lauf, der sie nach oben trieb, um eine Lücke zu füllen, die am 22. Februar hinterlassen wurde, konsolidiert.

Tesla-Optionshändler sind unschlüssig, ob die Tesla-Aktie für einen weiteren Vorstoß nach Norden auflädt oder ob sie im Begriff ist, bergab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung