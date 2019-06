Tesla Aktie: Ohne Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Aktie: Rekordziele werden verfehlt

Tesla ist am Montag mit einem weiteren Abschlag in Höhe von 2% von den Aktienmärkten bestraft worden. Dabei ist die Aktie inzwischen in den vergangenen vier Wochen um 22% nach unten gestürzt. In den zurückliegenden drei Monaten ging es sogar um 42% nach unten. Damit hat sich der Abwärtstrend nach Ansicht von Chartanalysten klar manifestiert. Der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



