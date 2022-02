Tesla-Aktie: Nur eine Verschnaufpause?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Viele der stark wachsenden Unternehmen haben in den letzten Wochen nachgegeben, und Tesla ist eines von ihnen. Die Tesla-Aktien sind in diesem Jahr bisher um etwa 23 Prozent gesunken. Angesichts seines enormen Anstiegs in den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen jedoch immer noch eine Marktkapitalisierung von 913 Milliarden Dollar und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung.



