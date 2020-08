Tesla Aktie: Noch hält der Abwärtstrend …

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auch in den vergangenen Tagen kamen die Bullen bei der Tesla-Aktie gegen den aktuellen Verkaufsdruck nicht an. Es gelang zwar ein kleiner Anstieg, doch er führte den Kurs nur bis an den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zurück. Er konnte jedoch nicht überwunden werden.

Damit setzt sich die nach dem Hoch vom 13. Juli 1.794,99 US-Dollar begonnene Konsolidierung weiter fort.



