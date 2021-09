Tesla-Aktie: Noch ein Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla hat nun in Deutschland freie Fahrt: Laut eines Berichts auf dem Portal „investing.com“ am Montagmittag erhielt Tesla nun die Hauptgenehmigung für den Weiterbau seiner sogenannten Gigafactory in Grünheide.

Das neue Tesla-Werk in Brandenburg sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Daher sollte diese Nachricht die Anleger doch nun etwas beruhigen. Tatsächlich aber habe die Börse bis dato eher wenig Notiz



