Tesla-Aktie: Neues Werk in Shanghai!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) hat Pläne bestätigt, eine zweite Produktionsstätte in Shanghai zu bauen, um die Produktionskapazität in China zu verdoppeln, berichtete Reuters am Dienstag unter Berufung auf einen Brief des von Elon Musk geführten Unternehmens an lokale Beamte. Jährliche Kapazität von 450.000 Autos Tesla plant, sein Werk in Shanghai zu erweitern und eine neue Anlage auf einem nahegelegenen Grundstück in der gleichen Gegend… Hier weiterlesen