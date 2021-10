Tesla-Aktie: Neues Rechenzentrum in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

. (NASDAQ:TSLA) twitterte über den Start seines Forschungszentrums und eines separaten Datenzentrums in Shanghai. In dem Zentrum stellt Tesla die Limousine Model 3 und das Sport Utility Vehicle Model Y her, berichtet Reuters. Teslas erstes internationales Forschungs- und Entwicklungszentrum für Autos beschäftigt Software-, Elektronik-, Material- und Ladetechniker. Das neue Rechenzentrum für die Fabrikproduktion wird Teslas Betriebsdaten gemäß der jüngsten chinesischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!