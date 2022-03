Tesla-Aktie: Neues in der Pipeline?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

ElonMusk, CEO von Tesla Inc.(NASDAQ: TSLA), sagte am Sonntag, dass sein Unternehmen ein Gerät entwickeln sollte, das künstliche Intelligenz nutzt, um die Wartezeit an Ampeln zu verkürzen.

Der Milliardär reagierte auf Twitter-Posts, in denen darauf hingewiesen wurde, wie viel Zeit an Ampeln verschwendet wird, selbst wenn kein Fahrzeug oder Mensch über die Kreuzung fährt.





zur Originalmeldung