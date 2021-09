Tesla Aktie: Neues Mega-Team!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) baut ein neues Team auf, das den Energiehandel und die Marktoperationen beaufsichtigen wird, sagte ein Vertreter des Elektrofahrzeugherstellers in einem LinkedIn-Post am Mittwoch.

Was geschah

Die neue Einheit von Tesla stellt aktiv verschiedene Positionen ein, die dazu beitragen sollen, die Leistung der Batterieflotte des Elektrofahrzeugherstellers sowie der Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu steigern, schrieb Julian Lamy, der Leiter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung