Tesla-Aktie: Neues Allzeithoch mit bitterem Nachgeschmack

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In den letzten beiden Handelstagen vollzog die Tesla-Aktie sehr starke Anstiege. Sie führten in beiden Fällen zu neuen Allzeithochs. Während das Hoch vom Montag am Dienstag noch deutlich überwunden wurde, dürfte ein gleicher Erfolg den Bullen heute wesentlich schwerer fallen, denn der Kurs fiel gestern im weiteren Verlauf des Handels deutlich zurück und schloss leicht unter dem Schlusskurs vom Montag.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung