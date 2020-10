Tesla Aktie: Neuer Schub?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla Aktie konnte in der letzten Woche wieder kräftig Gas geben. In China wurden nun die Einstiegspreise gesenkt, um die Verkäufe in Fernost anzukurbeln. Wie wirkt sich das aber auf die Marge aus? Bestimmt nicht allzu positiv. Doch wenn man sich den Kurs der Tesla Aktie anschaut, dann erkennt man eine solide Aufwärtsbewegung und beim Wert hat das Unternehmen alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



