Tesla-Aktie: Neuer Mega-Plan in Florida!

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) hat vorgeschlagen, ein 100.000 Quadratmeter großes Verkaufs-, Service- und Lieferzentrum in St. Petersburg, Florida, zu eröffnen, berichtete ein lokales Immobilien-Nachrichtenportal am Montag. Das plant Tesla Das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen Tesla steht unter Vertrag, um ein 4,21 Hektar großes Gelände in der Großstadt zu kaufen, auf dem sich derzeit ein bestehendes Gebäude befindet, das renoviert werden muss, so…