Tesla Aktie: Neuer Auslieferungsrekord!

Im ersten Quartal 2021 hat Tesla Inc (NASDAQ :TSLA) einen Auslieferungsrekord von 184.800 Fahrzeugen aufgestellt. Wenn Tesla jedes Quartal diese Menge an Fahrzeugen ausliefert, sollte das Unternehmen bereits ein beeindruckendes Jahr mit fast 740.000 Auslieferungen vor sich haben. Allerdings ist das erste Quartal historisch gesehen das schwächste Auslieferungsquartal von Tesla in einem bestimmten Jahr.

Teslarati teilte Informationen über Teslas Lieferkettenbestellungen, die bereits auf



