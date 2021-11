Tesla-Aktie: Neue Woche, neue Rekorde!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Wochenende waren rund um die Tesla-Aktie zunehmend kritische Stimmen zu hören. Das „Handelsblatt“ warnte vor einem möglichen Gamma Squeeze und in der „FAZ“ war ein Kommentar zu lesen, welcher die derzeitigen Kurse des E-Autobauers für völlig überzogen hält. Eine Korrektur in naher Zukunft scheint unausweichlich.

Bisher ist davon allerdings noch so überhaupt nichts zu sehen. Im Gegenteil, in die neue Woche ...



