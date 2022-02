Tesla-Aktie: Neue Rückrufaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) hat weiterhin mit Rückrufproblemen zu kämpfen und hat am Mittwoch seinen fünften Rückruf in diesem Jahr eingereicht.

Tesla ruft 26.681 Fahrzeuge in den USA wegen eines Softwarefehlers zurück, der das Entfrosten der Windschutzscheiben beeinträchtigen könnte, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Meldung der National Highway Traffic Safety Administration vom Mittwoch. Der Rückruf betrifft einige Fahrzeuge der Modellreihen Model ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung