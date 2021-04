Tesla Aktie: Neue Enthüllungen zum Unfall!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Führungskräfte von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) behaupteten am Montag, dass ein Fahrer in den tödlichen Unfall in Houston verwickelt war, bei dem in diesem Monat zwei Menschen ums Leben kamen, im Gegensatz zu dem von den Behörden präsentierten Ergebnis, dass niemand hinter dem Steuer saß.

Was geschah

Die Enthüllung wurde von Führungskräften bei Teslas Q1 2021 Earnings Call gemacht. Der Vizepräsident für Fahrzeugtechnik des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung