Tesla-Aktie: Nehmen sie als nächstes China ein?

Der Umsatz von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in China verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 6,6 Mrd. US-Dollar, so der Elektrofahrzeughersteller in einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission.

Was geschah

Das von Elon Musk geführte Unternehmen sagte in seinem Jahresbericht, dass 21,11% seines Gesamtumsatzes von 31,54 Mrd. $ für 2020 aus China kamen. Die Zahl ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr,



