Tesla-Aktie: Nähert sich dem Eintritt in den indischen Markt!

Der Elektrofahrzeughersteller Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat in Indien die behördliche Genehmigung erhalten, vier Modelle herzustellen oder zu importieren, berichtete Bloomberg am Montag.

Die vier Modelle wurden als straßentauglich in Indien zertifiziert, nachdem sie bestimmte Kriterien erfüllt haben, so der Bericht, der sich auf eine Veröffentlichung des indischen Ministeriums für Straßenverkehr und Autobahnen beruft.

Ein Tesla-Fanclub in Indien hatte zuvor auf Twitter spekuliert,



