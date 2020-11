Tesla-Aktie: Nächster Meilenstein zum autonomen Fahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), kündigte am Montag an, dass die nächste Betaversion der vollständigen Selbstfahrerfunktion des Autoherstellers in “wenigen Tagen” erscheinen wird.

Was geschah

Musk sagte auf Twitter, dass die FSD Beta 5 “in wenigen Tagen herauskommen” würde, und fügte hinzu, dass die “Verbesserung signifikant sein sollte”. Musk räumte ein, dass Tesla noch weit von einem Video-In- und Control-Out-Szenario entfernt sei.

