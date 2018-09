Tesla-Aktie: Musk macht den Unterschied!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Probleme des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla sind wahrlich nicht klein: Nicht erreichte Produktionsziele, Schwierigkeiten an der Lieferfront, negative Kundenrückmeldungen hinsichtlich des User-Supports und schlagzeilenträchtige Extravaganzen des gelegentlich irrlichternden Konzern-Chefs Elon Musk. Auch die Performance der Tesla-Aktie in den Monaten August und September liefert eigentlich keinerlei Grund für Optimismus. Dennoch beißen sich die Shortseller an Tesla die Zähne aus, wie ein Bericht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.