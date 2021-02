Tesla Aktie: Morgan Stanley hebt Tesla-Ziel erneut an!

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wurden am Dienstagmorgen höher gehandelt, da die Investoren eine Rückrufaktion für 135.000 Fahrzeuge ignorierten und ein Wall Street-Analyst sein Kursziel für die Aktie anhob. Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, bestätigte sein Overweight-Rating für Tesla und hob sein Kursziel von $810 auf $880 an.

Die Tesla-These

