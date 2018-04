Tesla Aktie: Mogelt Tesla bei seiner Unfallstatistik?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die schlechten Nachrichten rund um Tesla reißen einfach nicht ab. Derzeit sorgt die amerikanische Webseite Reveal, die zum Center for Investigative Reporting gehört, mit einem Bericht für Aufsehen. Mehr als drei Dutzend Mitarbeiter und Manager des Unternehmens seien befragt und hunderte Seiten an Dokumenten analysiert worden. Die Webseite kommt dabei zum Schluss, dass Tesla so manchen Arbeitsunfall verschwiegen und die eigene ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.