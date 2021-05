Tesla Aktie: Model Y Teile zeigen das über Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist auf dem Weg zur Fahrzeugproduktion in seiner neuen Gigafactory Texas. Die Fabrik, deren Bau im Juli 2020 begann, wird das Tesla Model Y, den Cybertruck und möglicherweise weitere Marken in der Zukunft produzieren. CEO Elon Musk geht davon aus, dass die Produktion des Model Y bis Ende dieses Jahres beginnen wird, wobei Teslas neue 4860-Batteriezellen zum Einsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



