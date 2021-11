Tesla-Aktie: Model Y im Oktober der meistverkaufte SUV in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der mittelgroße Geländewagen Model Y von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) war im Oktober der meistverkaufte SUV in China und verzeichnete mehr Zulassungen als die benzinbetriebenen Konkurrenten, berichtete Tesmanian am Mittwoch unter Berufung auf Daten der China Passenger Car Association (CPCA).

Tesla hat im vergangenen Monat 13.303 lokal hergestellte Model Ys in China zugelassen, vor dem GLS des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz mit 12.620



