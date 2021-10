Tesla-Aktie: Model X Lieferungen im Q4!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA) die überarbeiteten Modelle S und X vorgestellt hatte, gab es eine lange Verzögerung bei den Auslieferungen. Während das schlichte Model S ausgeliefert wurde, gab es fast ein Jahr nach der Enthüllung immer noch keine Auslieferung des Model X.

Drohnenaufnahmen in der Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien, zeigten kürzlich einige neue Produktionsmodelle des Model X bei Testfahrten, was darauf hindeutet, dass ...



