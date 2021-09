Tesla-Aktie: Model S mit neuem Rekord auf dem Nürburgring!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), hat am Donnerstag einen neuen Rundenrekord für die elektrische Langstreckenlimousine des Unternehmens, das Model S Plaid, auf dem Nürburgring in Deutschland aufgestellt.

Musk teilte auf Twitter mit, dass ein völlig unmodifiziertes und fabrikneues Model S Plaid den Geschwindigkeitsrekord für ein Serien-Elektroauto auf der prestigeträchtigen Nürburgring-Rennstrecke aufgestellt hat.

Das Model S Plaid erzielte einen Rundenrekord von ...



