Tesla Aktie: Model 3 Liefertermin in China verschiebt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Model 3 von Tesla scheint auch in China sehr gefragt zu sein. Am Dienstag machte die Meldung die Runde, dass neu bestellte Fahrzeuge jetzt erst im zweiten Quartal ausgeliefert werden sollen. Das legt die Vermutung nahe, dass bereits eine große Anzahl von Model 3 bestellt wurde. Gefertigt werden die Autos vor Ort in der Gigafactory 3 in Shanghai. Dort stellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung