Tesla Aktie: Minus von 4%!

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) wurde am Mittwoch mit einem Minus von 4% gehandelt Als Tesla am 26. Januar einen massiven Gewinnanstieg im vierten Quartal bekannt gab, stürzte die Aktie am folgenden Tag um über 11% ab und fiel am 27. Januar um weitere 4%. Für dieses Quartal meldete Tesla einen Umsatz von 17,7 Mrd. $, der die Konsensschätzung von 16,4 Mrd.… Hier weiterlesen